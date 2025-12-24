Франция, несмотря на имеющиеся у нее проблемы, по-прежнему является сильным мировым игроком. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политик и журналист Максим Шевченко. Он подчеркнул, что было бы наивно отмахиваться от Парижа, поскольку к нему относятся серьезно даже в Китае.

«Недавно [президент Франции Эммануэль] Макрон летал в Китай. У нас почему-то это не заметили. Хотя его встреча с [председателем КНР] Си Цзиньпином была на высочайшем уровне. Си Цзиньпин принимал Макрона. У нас принято смеяться над Макроном. Такой, мол, смешной, жена у него непонятно кто, ха-ха, хи-хи. А вот в Китае так не считают», — отметил Шевченко.

Он также напомнил, что по итогам встречи была подписана декларация о стратегическом партнерстве. Причем, как считает эксперт, меморандум был заключен не просто между Китаем и Францией, а между Востоком в лице Пекина и всей «либеральной ложей», которую представляет Париж.

Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Макроном в начале декабря, Китай готов сотрудничать с Францией в рамках создания мирного и взаимовыгодного будущего.

19 декабря Макрон заявил, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер Франции уточнил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сведения, подчеркнул, что Путин готов к диалогу с Макроном.

Ранее Макрон выступил за увеличение инвестиций Китая в Европу.