Си Цзиньпин заявил о готовности КНР сотрудничать с Францией

Китай готов сотрудничать с Францией в рамках создания мирного и взаимовыгодного будущего. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

«Китай готов работать с Францией над содействием общему развитию, построением мира и созданием взаимовыгодного будущего, а также непрерывным движением к построению человеческого сообщества с единой судьбой», — сказал он.

В ходе встречи глава КНР также отметил важность демонстрации самостоятельности и стратегического видения обеими странами вне зависимости от геополитической обстановки. По его словам, Пекин и Париж также должны проявлять взаимопонимание и взаимную поддержку во всем, что касается основных интересов друг друга.

В Елисейском дворце подчеркивали, что Париж стремится развивать сотрудничество с крупными государствами, готовыми способствовать стабилизации глобальных процессов. В ноябре агентство Bloomberg писало, что Эммануэль Макрон планирует пригласить Си Цзиньпина на саммит «Большой семерки» 2026 года.

Ранее Макрон понадеялся на Си Цзиньпина в вопросе установления мира на Украине.