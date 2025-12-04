На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон выступил за увеличение инвестиций Китая в Европу

Макрон: необходимо создать условия для наращивания китайских инвестиций в Европу
true
true
true
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за создание условий для наращивания объема прямых инвестиций Китая в европейскую экономику, благодаря которым могут появиться новые производства и рабочие места. Его слова приводит ТАСС.

Французский лидер призвал Евросоюз (ЕС) к проведению реформ для увеличения конкурентоспособности и привлечения инвестиций.

«Китайцы преследуют повестку по укреплению своего внутреннего потребления, и мы должны найти рамочные условия для наращивания прямых китайских инвестиций в Европу, которые создавали бы добавленную стоимость и рабочие места», — сказал он после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе пресс-конференции Макрон отметил эффективность такого подхода в высокотехнологичных отраслях, указав на рынок электрических батарей. По его словам, также необходимо выравнивать глобальный экономический дисбаланс для устранения риска потенциального финансового кризиса в Европе.

Кроме того, президент Франции анонсировал проведение консультаций с потенциальными инвесторами в качестве основы для дальнейших сделок.

Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности КНР сотрудничать с Францией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами