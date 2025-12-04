Макрон выступил за увеличение инвестиций Китая в Европу

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за создание условий для наращивания объема прямых инвестиций Китая в европейскую экономику, благодаря которым могут появиться новые производства и рабочие места. Его слова приводит ТАСС.

Французский лидер призвал Евросоюз (ЕС) к проведению реформ для увеличения конкурентоспособности и привлечения инвестиций.

«Китайцы преследуют повестку по укреплению своего внутреннего потребления, и мы должны найти рамочные условия для наращивания прямых китайских инвестиций в Европу, которые создавали бы добавленную стоимость и рабочие места», — сказал он после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе пресс-конференции Макрон отметил эффективность такого подхода в высокотехнологичных отраслях, указав на рынок электрических батарей. По его словам, также необходимо выравнивать глобальный экономический дисбаланс для устранения риска потенциального финансового кризиса в Европе.

Кроме того, президент Франции анонсировал проведение консультаций с потенциальными инвесторами в качестве основы для дальнейших сделок.

Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности КНР сотрудничать с Францией.