Президент Франции Эммануэль Макрон хочет возобновить диалог с Москвой, чтобы не остаться в изоляции, в которую сами себя загнали глобалистские элиты. Такое мнение в материале для Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

Французский лидер, по его словам, намерен «соскочить с поезда, который вот-вот потерпит аварию».

»Украина – не главное. Москва предоставит возможность лидеру Франции с жалким рейтингом попытаться встать сбоку на одну доску с великими, чтобы «уесть» [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера и [канцлера Германии Фридриха] Мерца. Это будет означать, что единой позиции ведущих стран ЕС по Украине больше нет», — написал Латышев.

Он добавил, что та же Италия еще более решительно настроена сохранить отношения с Россией. И в этом ее поддержат Испания, Бельгия, Венгрия, Словакия, Чехия и Мальта.

19 декабря Макрон заявил, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер Франции уточнил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сведения, подчеркнул, что Путин готов к диалогу с Макроном.

