Стало известно, какая атмосфера царит в ЕК после неудачи с изъятием активов РФ

Politico: в ЕК воцарилось уныние из-за неудачи с конфискацией российских активов
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Уныние воцарилось в штаб-квартире Европейской комиссии (ЕК) в связи с провалом попытки конфисковать замороженные активы РФ для финансирования Украины. Об этом пишет газета Politico.

«Это чувство уныния и опустошенности особенно сильно ощущается после изнурительного саммита Европейского союза, со всем его нереализованным потенциалом», — говорится в статье.

Как отметили журналисты, атмосфера в штаб-квартире ЕК «больше похожа на похмелье, чем на радость от рождественских песен». В публикации подчеркивается, что руководство Европейского союза (ЕС) столкнулось с суровой реальностью из-за того, что месяцы борьбы за изъятие российских активов не дали желаемого результата.

19 декабря страны — члены ЕС достигли соглашения о выделении на поддержку Украины до €90 млрд на период 2026–2027 годов из общего бюджета союза. Финансовую помощь решили оформить в качестве беспроцентного кредита. При этом от идеи прямого финансирования Киева за счет заблокированных российских активов пока отказались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог сравнил Европейскую комиссию с «Титаником», тянущим ЕС за собой.

