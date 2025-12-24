Евросоюз выставляет себя посмешищем, заявляя об угрозе неминуемого нападения России на страны ЕС и НАТО. Об этом на своей странице в соцсети Х написал экс-премьер Польши Лешек Миллер, комментируя высказывание директора нацразведки США Тулси Габбарад об отсутствии у Москвы планов расширять конфронтацию.

«На этом фоне руководство ЕС выглядит все более гротескно. Вместо реализма — моральная паника. Вместо анализа способностей — эскалация риторики», — написал Миллер.

По его словам, в Евросоюзе ведут себя так, будто запугивание собственного населения является заменой реальной стратегии. Политик отметил, что «чем громче повторяется тезис о неминуемом нападении на Польшу и Запад, тем больше видна интеллектуальная пустота».

19 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. При этом Украина, как сообщил президент, отказывается от завершения конфликта мирным путем. Однако, несмотря на это, Киев подает определенные сигналы Москве, что готов вести какой-то диалог, уточнил Путин.

Глава государства также называл политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

