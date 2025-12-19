На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали фон дер Ляйен «сбитым летчиком»

Политолог Ткаченко: итоги саммита ЕС являются личным поражением фон дер Ляйен
true
true
true
close
vonderleyen/X

Итоги саммита Европейского союза (ЕС), где не смогли утвердить конфискацию российских активов, — личное поражение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Как говорится, Акела промахнулся. Теперь еврочиновницу можно считать «сбитым летчиком», — иронично отметил политолог.

Он добавил, что причин, по которым планы ЕК провалились, несколько: во-первых, иск Центробанка РФ в Арбитражный суд против Euroclear; во-вторых, давление на Евросоюз со стороны США; в-третьих, в ЕС нет правовой базы для экспроприации российских средств.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета ЕС. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идею использовать замороженные российские активы в Брюсселе не поддержали.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами