Итоги саммита Европейского союза (ЕС), где не смогли утвердить конфискацию российских активов, — личное поражение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Как говорится, Акела промахнулся. Теперь еврочиновницу можно считать «сбитым летчиком», — иронично отметил политолог.

Он добавил, что причин, по которым планы ЕК провалились, несколько: во-первых, иск Центробанка РФ в Арбитражный суд против Euroclear; во-вторых, давление на Евросоюз со стороны США; в-третьих, в ЕС нет правовой базы для экспроприации российских средств.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета ЕС. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идею использовать замороженные российские активы в Брюсселе не поддержали.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.