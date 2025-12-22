На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил, что будет, если Мадуро пойдет на уступки Трампу

Политолог Бобров: Трамп может избежать вторжения в Венесуэлу
Ariana Cubillos/AP

Если президент Венесуэлы Николас Мадуро пойдет на уступки Вашингтону и предоставит возможность американским компаниям добывать нефть и газ, то, скорее всего, глава Белого дома Дональд Трамп отметит военную операцию на территории республики, а ее лидер останется у власти. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров.

При этом Мадуро не собирается уступать Трампу, а тот пытается использовать все информресурсы, чтобы напугать власти Венесуэлы возможностью вооруженного конфликта, обратил внимание эксперт.

«Вторжение приведет к более сложным геополитическим последствиям как для самой Венесуэлы, которая столкнется с военной агрессией, так и для самих США и администрации Трампа. Она ведь из себя изображает единственную американскую администрацию XXI века, которая не начинала военный конфликт. Вот сейчас мы стоим у этой очень важной черты», — констатировал Бобров.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США получили ордер на изъятие перехваченного у берегов Венесуэлы танкера.

