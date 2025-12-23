На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия осудила захват США танкеров и блокаду Венесуэлы

Небензя на заседании Совбеза ООН осудил захват США танкеров у берегов Венесуэлы
РИА «Новости»

Россия решительно осуждает захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады у берегов Венесуэлы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает РИА Новости.

«Решительно осуждаем захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады Венесуэлы», — сказал Небензя.

23 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении конфисковать как нефть, находящуюся на борту венесуэльских танкеров, перехваченных в международных водах, так и сами суда.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи».

Ранее США нанесли новый удар по судну в Тихом океане.

