На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20

Орешкин: делегаты G-20 обращались к Москве с предложениями о партнерстве
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

На саммите «Большой двадцатки» делегаты из недружественных стран обращались к Москве с предложениями о налаживании экономического партнерства. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали. Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству — по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты», — сообщил Орешкин в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что удалось успешно обсудить общую программу с представителями некоторых из этих стран.

Орешкин являлся руководителем российской делегации на саммите G20, проходившем в Йоханнесбурге 22–23 ноября. Все заседания и двусторонние переговоры проводились в закрытом для прессы режиме.

В состав «Группы двадцати» входят 19 государств: Российская Федерация, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Южная Корея, Южно-Африканская Республика, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

Ранее лидеры стран «Большой двадцатки» заявили о нетерпимости к коррупции и намерении укреплять культуру честности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами