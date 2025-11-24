Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20

Орешкин: делегаты G-20 обращались к Москве с предложениями о партнерстве

На саммите «Большой двадцатки» делегаты из недружественных стран обращались к Москве с предложениями о налаживании экономического партнерства. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали. Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству — по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты», — сообщил Орешкин в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что удалось успешно обсудить общую программу с представителями некоторых из этих стран.

Орешкин являлся руководителем российской делегации на саммите G20, проходившем в Йоханнесбурге 22–23 ноября. Все заседания и двусторонние переговоры проводились в закрытом для прессы режиме.

В состав «Группы двадцати» входят 19 государств: Российская Федерация, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Южная Корея, Южно-Африканская Республика, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

Ранее лидеры стран «Большой двадцатки» заявили о нетерпимости к коррупции и намерении укреплять культуру честности.