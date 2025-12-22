В течение 2025 года на Западе происходило постепенное изменение общественных настроений. Очевидно, политики недружественных правительств находятся в тупике: ослабить Россию с помощью конфликта на Украине и антироссийских санкций не удалось, Киев, на который делалась ставка, погряз в коррупции, национальные экономики скатываются в рецессию после необдуманных действий, обусловленных политической волей недальновидных деятелей. К слову, многие из тех, кто разжигал костер ненависти, уже скатились с политического небосклона.

Они наблюдают со стороны за тем, как тонет ЕС, но продолжают настаивать: Россия готовится захватить всю Украину, а также те европейские территории, которые некогда входили в состав СССР. Тем не менее, эти голоса все тише. Абсурдность таких заявлений — единственная возможность привлечь к себе внимание тех, кто утратил политическое будущее.

Сегодня тональность дискуссий меняется. Прежние медийные шаблоны не работают. Даже самым русофобским изданиям стало трудно игнорировать реальность — от военных достижений российской армии в зоне СВО, оборонной промышленности до устойчивости нашей экономики и дипломатических успехов. Все это говорит об одном: Россия побеждает на поле боя и уверено отстаивает свои позиции в информационной войне.

«2025 год многое изменил в сознании западной аудитории. Если еще в начале года европейские и американские СМИ сомневались в победе России, то сейчас вынуждены констатировать, что ВС РФ добиваются больших успехов на поле боя, закрепляют за нашей страной тактическую и стратегическую инициативу, а российская экономика, вопреки многочисленным предсказаниям зарубежных политиков и экспертов, только укрепляется.

Скептицизм и недоверие, наблюдаемые в публикациях западных СМИ, сменились осторожным, но все более уверенным признанием того, что Россия побеждает и на фронте, и в дипломатии, и в тылу. Теперь очевидно, что Россия выигрывает и в информационной войне – признание наших достижений становится все более устойчивой тенденцией», — комментирует политолог Дмитрий Федотов.

Эволюция западных СМИ

Россия успешно справляется с внешними вызовами, которые обострились на протяжении четырех лет масштабного противостояния с Западом. Только один факт — количество санкций, которые были введены против нашей страны, начиная с 2014 года, превысило 30 тыс. За это время страна увидела, чего стоят соглашения, под которыми стоят подписи западных партнеров. РФ запустила процессы импортозамещения, тем самым укрепив технологический суверенитет, переориентировала экспорт энергоресурсов с Запада на Восток и Юг, выстроила доверительные и прочные отношения с дружественными странами. После того, как стало очевидно всем, что российские войска наращивают темпы наступления, западная пресса больше не верит, что с РФ можно справиться силой.

Особенно явно прослеживается изменение риторики западных медиа с начала СВО. Если в 2022 году о России писали, как о «третьесортной державе», которой не выстоять перед мощным единством Запада, то сегодня те же СМИ признают: «единственный голос, который имеет значение — это голос Путина». Смена тональности и акцентов заметны в том числе и в рамках только 2025 года. Удивительно, насколько диаметрально противоположно звучат заголовки одних и тех же изданий.

Например, в начале года британская газета The Guardian писала, что «Зеленский надеется использовать «непредсказуемость» Трампа чтобы положить конец войне с Россией». А уже в конце года пишет, что «Россия использует разногласия Запада по поводу Украины по мере того, как усиливает свое военное и дипломатическое давление». Западные журналисты все больше наделяют Россию субъектностью, в то время как Украина в западном коллективном сознании де-факто является полностью зависимой и не имеет суверенитета.

Упомянутый ранее пример из The Daily Telegraph также уводит дискуссию в сторону нецелесообразности дальнейшей поддержки Украины. Газета пишет, что Владимир Путин будет диктовать условия мира, потому что Россия выигрывает войну на Украине. Хотя это же издание буквально в феврале тиражировало слова Кира Стармера о «слабой позиции России» в переговорах.

Еще в январе аналитики из Atlantic Council выражали надежду, что армия роботов ВСУ сможет остановить Россию, а теперь констатируют доминирующее положение ВС РФ в войне дронов.

Смена риторики касается и санкционного давления. Кажется, бывшие партнеры прозрели: попытки западных стран вытеснить поставки энергоресурсов из РФ больно ударили по их экономике. Также, как и санкции: Брюссель обещал, что они сокрушат Россию, вместо этого, кажется, они сокрушили Европу. СМИ уже не молчат: страны G7, введя санкции против российских нефтяных танкеров, «показали зубы, но так и не смогли укусить Россию», пишет Reuters.

В начале года агентство утверждало обратное: «Российскому энергетическому экспорту будет нанесен суровый непоправимый удар новыми санкциями». Западным средствам массовой информации понадобилось четыре года, чтобы услышать то, о чем Россия говорила еще в 2022 году.

«Мы не враги!»

Тот факт, что иностранные СМИ меняют риторику в отношении России, отражается и в комментариях обычных пользователей в социальных сетях. Граждане, проживающие в государствах, у руля которых остаются недружественные нам правительства, прямо заявляют, что давно не верят пропаганде и у них нет негативного отношения к русским. Политика, основанная на создании и поддержании образа врага, выглядит примитивной и нежизнеспособной. Именно этим путем решили идти, например, страны Европы.

На фоне внутригосударственных проблем, угрожающих долгосрочному развитию региона, культивирование негативного отношения к России выглядит попыткой найти виновного и снять с себя ответственность за сложившуюся ситуацию с мигрантами, с хаосом в экономике и падающим уровнем жизни простых граждан. Именно простые граждане видят, как СМИ транслируют лживые нарративы.

«Британские подстрекатели войны нелегитимны и не представляют волю британского народа. Наша страна обеднеет ради того, чтобы эта война продолжалась», — пишет пользователь из Британии.

Еще один британец записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину: «Думаю, я говорю сейчас за каждого жителя Великобритании. У нас к вам лично и к России вопросов нет. Зато у нас большая проблема с нашим собственным правительством. Так что, пожалуйста, просто избавьте нас от него. От лица всех жителей Британии: мы не будем воевать за эту страну. Я могу с уверенностью сказать это, так как они не могут контролировать даже миграцию. Британцы не получают ничего. Так что, если они думают, что мы возьмем оружие и пойдем сражаться за свою страну — они ошибаются».

Обратился к президенту РФ и британский блогер Alex Barnicoat. «Дорогой Путин, британский народ не хочет войны с вами. Наше правительство не представляет позицию подавляющего большинства народа — людей, которые просто хотят жить мирной жизнью. С уважением, простой народ Соединенного Королевства», — заявил он.

Все больше пользователей реагируют на политическую повестку: их голоса звучат в соцсетях и демонстрируют, что люди видят стремления России к конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству. Очевидно, что стратегия запугивания имперскими амбициями со стороны РФ и замалчивания успехов страны затрещала по швам.

«Я не поддерживаю использование Россией военной силы. Но я реалист. Крым и большая часть Донбасса предпочитали Россию еще до войны 2022 года. У США и НАТО нет воли вести войну, чтобы повернуть нынешние результаты вспять», — пишет пользователь.

Еще один комментарий подтверждает распространение в западной среде нарратива о том, что позиции России на земле прочнее, чем возможности США и НАТО их изменить. Пользователь отмечает, что даже среди критически настроенной западной аудитории усиливается восприятие России как стороны, которой Европа в итоге должна уступить: «ЕС лучше помириться с Россией, пока он сам себя не похоронил».

Важно, что голос РФ также звучит в соцсетях: это действенный канал современной коммуникации. Так, активно использует свой аккаунт Кирилл Дмитриев — спецпосланник президента России, который плотно погружен в переговорные процессы и находится под пристальным вниманием пользователей соцсетей из западного сегмента. По итогам встреч во Флориде он опубликовал в соцсети X пост, сопроводив его фотографией, на которой изображен в футболке с надписью Next time in Moscow.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал Дмитриев.

Открытость и готовность к диалогу отличает российскую позицию, это не изменить «разжигателям войны».

Голоса разума

На протяжении продолжительного времени западная пресса формировала у своей аудитории устойчивое представление о России как о противнике и конкуренте. Внешняя политика ЕС строилась на резком сокращении связей с Россией после начала российской военной операции на Украине. Даже в ущерб национальным экономикам. Например, финский регион Южная Карелия, по подсчетам, лишился миллиона евро в день после закрытия границы с Россией. И это не преувеличение реальности, а факт, о котором сообщает Bloomberg.

Германия с введением санкций против России потеряла более 70% поставок на российский рынок, свидетельствовала статистика Евростата. Потери Европейского союза в целом от прекращения энергетического сотрудничества и свертывания торговли с Россией превысили один триллион евро.

Понимая тупиковость такой ситуации и реально оценивания успехи РФ в экономике и социальной сфере, ее потенциал оборонного комплекса и ситуацию в зоне СВО, обычные граждане, представители бизнеса и чиновники стали все говорить о необходимости восстановления связей. При этом представители Россотрудничества в странах ЕС отмечают, что изменения отношения к России фиксируются не только в личных и деловых контактах, но и в информационном поле. Западные СМИ долгое время пытались представить Россию исключительно в негативном ключе, подчеркивали ее «неудачи».

Тем не менее сейчас наблюдается явный сдвиг риторики по отношению к России. Эволюция восприятия — процесс не быстрый, тем не менее, он идет и все больше людей демонстрирует уважительное отношение к ценностям России и ее роли в мире. Эти голоса звучат из разных точек планеты. И их аргументы убедительны и основаны на стремлении к справедливому миру.

Так, 2025 год стал поворотной точкой в общественном восприятии России на Кипре. «На фоне нарастающей усталости от конфронтационной риторики, медийной поляризации и общего перенасыщения конфликтной повесткой все больше жителей острова — как киприотов, так и представителей европейских и ближневосточных диаспор — стали видеть в России не агрессора, а борца за глубокие гуманитарные и ценностные смыслы», — комментирует Алина Радченко, руководитель представительства Россотрудничества на Кипре.

Схожие настроения наблюдаются в Италии. По словам Дарии Пушковой, руководителя представительства Россотрудничества в этой стране, за последний год продолжает возрастать усталость местного населения от негативного информационного потока, связанного с событиями на Украине

«Новости о так называемых «преступлениях России против украинского населения» вызывают скорее раздражение и неприятие, так как за прошедшие годы итальянцы получили доступ к альтернативным источникам информации и критически воспринимают однобокую картину, представляемую русофобски настроенными СМИ. Серьезным ударом по еще остававшемуся в определенных слоях населения толерантному отношению к Украине стал коррупционный скандал, который повсеместно освещался итальянскими СМИ, невзирая на их политическую ориентацию, и привел к волне возмущения даже среди тех, кто стоял на антироссийских позициях», — комментирует Дария Пушкова.

В Русском доме в Париже также отмечают изменение общественного мнения во Франции по отношению к России: «С конца ноября 2025 года во французских СМИ отмечается увеличение числа публикаций, отражающих позитивную динамику на линии фронта и фиксирующих расширение контролируемых Российской Федерацией территорий.

В отношении российской экономики также следует отметить положительную динамику. В ноябре 2025 года «Courrier International» публикует материал, где говорится, что, несмотря на войну и санкции, Россия запускает крупные проекты инфраструктуры: строительные, транспортные, модернизирует железные дороги». На протяжении последних двух лет отмечается всплеск интереса французской аудитории к российским культурно-гуманитарным проектам, проводниками которых является Русский дом в Париже.

Верим в силу русского единства

Очевидно, что в современных условиях ставка на пропаганду не сработала. Пугать соотечественников «русским медведем», который уже на пороге их дома, получается с трудом. Особенно, когда этот самый дом поражают внутренние противоречия и коррупционные скандалы, как в случае с бывшей главой европейской дипломатии.

Россия же в преддверии Нового года строит планы на будущее. Решением президента РФ Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. В этом не только посыл для внутренней повестки, но и важный сигнал: основа основ национальной политики России кроется в ее самобытности, традициях и культуре. В этом наша мягкая сила. А еще в добрососедстве, умении дружить, верности долгу и приверженности нравственным ценностям. Периодически РФ приходится отстаивать их своими победами на поле боя. Так было, так будет. И для многих западных СМИ, это уже неоспоримый факт. Просто пока не всем хватило смелости об этом написать.