Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднюю ночь может объявить о своей отставке, заявил политтехнолог Владимир Петров. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны».

По мнению политтехнолога, Зеленский решил «всех послать» и объявить о своей отставке. Петров предположил, что до 15 декабря будет достигнут режим прекращения огня, а в новогоднюю ночь глава государства обратится к гражданам Украины и скажет, что покидает свой пост. В следующих президентских выборах Зеленский участвовать не будет.

При этом политтехнолог отметил, что такой его прогноз ничем не обоснован.

30 ноября бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что участие Зеленского в переговорном процессе вряд ли будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Зеленский продержится на посту главы государства лишь до тех пор, пока его будут терпеть «американские хозяева». Когда в Вашингтоне примут решение об отставке украинского президента, то он сразу отправится «в утиль».

Ранее в Британии заявили, что «с Зеленским покончено».