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На Украине выбрали нового министра иностранных дел

Депутат Рады Железняк: Сибига стал новым министром иностранных дел Украины

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига стал главой внешнеполитического ведомства страны. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он рассказал, что в ходе голосования в парламенте за назначение Сибиги на должность руководителя МИД выступили 258 депутатов. При этом против данной инициативы не высказался никто, но 28 законодателей решили воздержаться.

3 сентября Дмитрий Кулеба, возглавлявший украинское внешнеполитическое ведомство с 2020 года, подал прошение об отставке. Тогда же председатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление дипломата будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.

Спустя два дня законодатели одобрили увольнение руководителя МИД. Как рассказал Железняк, за отставку Кулебы проголосовали 240 депутатов. При этом сам дипломат решил не участвовать в заседании.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру на должность министра иностранных дел. Глава государства порекомендовал на этот пост Сибигу.

Ранее в МИД РФ высказались об увольнении Кулебы.

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