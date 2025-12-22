На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин призвал бороться с опасным явлением в СНГ

Путин: страны СНГ должны вместе бороться с фальсификацией истории
Сергей Бобылев/РИА Новости

Страны СНГ должны вместе противостоять любым попыткам фальсификации истории, особенно, что касается Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущении ее фальсификации», — сказал глава государства во время выступления на неформальном саммите СНГ.

Путин призвал союзников России в содружестве делать все, чтобы молодежь знала о героических подвигах отцов, дедов и прадедов, которые ценой неисчислимых потерь одержали победу в войне.

Российский лидер отметил, что РФ хочет издать сборник с уникальными архивными материалами, посвященными вкладу каждой из республик в разгром нацизма, и содержащего оцифрованные копии ранее не опубликованных документов и фото.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о попытках некоторых стран, причастных к блокаде Ленинграда, исказить историю и стереть память о своих злодеяниях. По его словам, это делается для того, чтобы не возникало «неудобных» ассоциаций с их сегодняшней политической линией. Медведев отметил, что речь идет не только о Германии, но и о других странах Запада. Политик напомнил, что Берлин до сих пор не признал осаду Ленинграда преступлением против человечности.

Ранее Трамп объявил США победителями во Второй мировой войне.

