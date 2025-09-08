Представители стран, причастных к блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, в настоящее время пытаются исказить историю и стереть память о своих преступлениях. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своей колонке для ТАСС.

«Прямые виновники этих событий пытаются тщательно вымарать из исторической памяти следы своих злодеяний. Хотя бы для того, чтобы не возникало «неудобных» ассоциаций с их сегодняшней политической линией», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что речь идет не только о Германии, но и о других западных странах. При этом политик напомнил, что Берлин до сих пор не признал осаду Ленинграда преступлением против человечности.

До этого Медведев, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о миллионных затратах на укрепление границ, заявил, что европейские страны сознательно создали образ «российской угрозы» для внутреннего сплочения и оправдания крупных бюджетных расходов.

