Трамп снова объявил США победителями во Второй мировой войне

Трамп заявил, что без США все бы говорили по-немецки после Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, в очередной раз повторил свою мысль о том, что США выиграли Вторую мировую войну. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы — те, кто выиграл войну. Мы выиграли войну... Без нас они (страны, отмечающие День Победы — «Газета.Ru») говорили бы по-немецки, может быть, немного по-японски. Мы выиграли войну, и мы единственные, кто не отмечает это», — заявил американский лидер.

В начале мая глава Белого дома заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, Трамп отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

По словам американского лидера, США победили как в Первой, так и Второй мировых войнах. В связи с этим Трамп провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США «снова праздновать победы».

Ранее в США задались вопросом, почему американцы не участвуют в параде Победы в Москве.