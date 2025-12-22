НАТО допускает «страшное заблуждение», ведь «никто не будет сильно заморачиваться». Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, комментируя слова главы Североатлантического альянса Марка Рютте о готовности европейских стран отправить войска на Украину.

По мнению парламентария, на сегодняшний день войска НАТО не готовы зайти на Украину, как бы этого не хотелось Рютте. При этом, если такая попытка все же последует, — это будет ни что иное, как объявление войны России со всеми вытекающими последствиями, считает он.

«Вот и все, ни больше ни меньше. Самое страшное заблуждение этих деятелей в том, что они считают, что у нашего руководства не хватит решимости дать достойный ответ. Я вас умоляю, китайцы четко написали, что 34 миллиона сразу как корова языком слижет. И никто не будет сильно заморачиваться по этому вопросу», — подчеркнул Гурулев.

В интервью немецкой газете Bild Рютте сообщил, что европейские страны готовы отправить войска на Украину, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения. По его словам, несколько государств — членов НАТО уже подтвердили такое намерение.

До этого китайский портал Sohu написал, что если страны — члены НАТО решатся на вторжение в Калининградскую область, то за пять часов лишатся 34 млн человек. Журналисты отметили, что Запад недооценивает решимость России и ее готовность к ответным мерам.

