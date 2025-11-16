МИД Ирана оценил влияние санкций против Тегерана на атомные проекты с Россией

Аракчи: восстановление санкций не повлияет на атомные проекты Ирана и России

Восстановление резолюций Совета Безопасности ООН с санкциями в отношении Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере. Об этом РИА Новости заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

«Нет», — ответил он на вопрос о том, повлияет ли восстановление антииранских санкций отрицательно на российско-иранские проекты в атомной сфере.

Также Аракчи заявил, что в Иране нет никаких незадекларированных ядерных объектов.

3 ноября резидент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран сейчас не обладает ядерным потенциалом. По словам главы Белого дома, у Исламской республики нет возможностей в ядерной сфере.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

А в ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между странами. Они нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп в обращении к нации назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и предотвращение ядерной угрозы.

Ранее Трамп заявил о настрое Ирана на договоренности с США по атому.