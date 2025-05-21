Уганда планирует резко увеличить поставки кофе в Россию

Посол Уганды в РФ Мозес Каваалууко Кизиге заявил ТАСС о планах властей африканской страны по увеличению поставок кофе в Россию.

«Речь идет как о зеленых кофейных бобах, так и обжаренных. Уже к сентябрю-октябрю этого года объемы значительно увеличатся», – сказал он.

По словам посла, некоторые экспортеры из Уганды планируют обжаривать кофейные бобы непосредственно в России.

Кизиге отметил, что уже сейчас одна из крупных угандийских компаний ежемесячно исполняет контракты на $2 млн. Суммарные объемы поставок кофе из Уганды в РФ к концу 2025 года могут увеличиться в кратном размере. В Уганде рассчитывают, что Россия станет для них ключевым экспортным направлением.

До этого сообщалось, что Никарагуа заинтересована в инвестициях РФ и наращивании экспорта своих традиционных товаров в Россию. Речь идет о продаже России кофе, какао, морепродуктов и фруктов.

Ранее премьер Малайзии заявил о планах увеличить поставки какао в Россию.