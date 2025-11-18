В разведке Украины оценили риски потерять помощь Запада из-за коррупции

Украине следует «задуматься» над тем, что Запад может снизить поддержку Киеву из-за коррупционного скандала, связанного с именем соратника украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом «24 каналу» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

«Такой риск существует. Нам надо об этом задуматься», — подчеркнул он.

По словам Буданова, ситуацией намерена воспользоваться Россия, чтобы убедить западных союзников Киева не доверять украинскому руководству и прекратить помощь Украине.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.

Ранее на Украине оппозиция выдвинула ультиматум Зеленскому.