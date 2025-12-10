На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС придумали, как обойти вето Венгрии в вопросе заморозки российских активов

FT: ЕС попытается обойти вето Венгрии и скорее заморозить российские активы
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Страны Евросоюза попытаются «обойти» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе бессрочной заморозки российских активов. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, ЕС собирается в ускоренном режиме решить судьбу российских активов, лишив венгерского премьера возможности наложить вето на их заморозку на предстоящем саммите ЕС, который состоится 18-19 декабря. Для этого европейские чиновники планируют принять законопроект, который предусматривает использование европейскими странами чрезвычайных полномочий, позволяющих заморозить российские активы без единогласного согласия всех стран Евросоюза.

Решение о судьбе российских активов европейцы хотят принять, чтобы сохранить инструмент давления на РФ в ходе мирных переговоров. Также бессрочная блокировка активов позволит укрепить позиции Евросоюза в вопросе выдачи Украине кредита на сумму 90 млрд евро, который будет предоставлен стране в течение двух лет. Чтобы схема кредитования заработала, необходимо, чтобы базовые активы были заморожены на неопределенный срок, а не на шестимесячные периоды, которые могут продлеваться при единодушном согласии всех 27 стран ЕС.

При этом FT пишет, что решение может привести в ярость Венгрию и другие страны, выступающие против блокировки российских активов. Так, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач уже заявил, что кредитное предложение Еврокомиссии «переходит все границы».

Ранее в Венгрии высказались о санкциях против России.

