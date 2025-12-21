Спецпредставитель Путина анонсировал продолжение своих переговоров по Украине в Майами

Дмитриев: переговоры в Майами по Украине продолжатся 20 и 21 декабря

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил РИА Новости, что продолжит переговоры по Украине в Майами в выходные.

«Дискуссии... начались и продолжатся сегодня, также продолжатся завтра ???(время в Майами на восемь часов отстает от московского, поэтому там сейчас еще суббота, 20 декабря. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

20 декабря Дмитриев прибыл в США на переговоры со специальным представителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером.

Перед этим секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров заявил, что в Майами завершилась встреча делегации республики с представителями США и стран Европы. По его словам, на ней были достигнуты договоренности о дальнейших шагах и продолжении совместной работы по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп прибыл в резиденцию недалеко от места встречи по Украине.