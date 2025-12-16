Ермака заметили у резиденции Зеленского

Бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака заметили у входа в резиденцию Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

В материале утверждается, что Зеленский возобновил телефонное общение с Ермаком на прошлой неделе.

Как сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) подполковник Василий Прозоров, Ермак может ради собственной безопасности и спокойной жизни сдать все свое окружение.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее сообщалось, что Зеленский испугался назначать Федорова главой своего офиса.