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Арестович заявил, что Украину можно будет переименовать в «ТЦК»

Арестович: Украину скоро можно будет смело переименовать в ТЦК
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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Украину можно будет смело переименовывать в «ТЦК» (аналог военкоматов), если страна пойдет по пути усиления национализма после урегулирования конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Если Украина пойдет по пути нейтралитета и смены идеологии — это один сценарий. Если же по пути усиления национализма — другой. Тогда страну можно будет смело переименовать в «ТЦК», а ее единственным будущим станет Руина», — подчеркнул он.

После урегулирования конфликта, отметил Арестович, перед Украиной встанут куда более серьезные вызовы, чем ночные удары «Шахедами» или наступление ВС России в Сумской области.

Уже сегодня на Украине, указал он, накапливается протестный потенциал как среди гражданских, так и среди военных, однако пока протесты невозможны, считает Арестович. Гражданских быстро отправят на фронт, а военных — еще дальше на фронт, подытожил политик.

До этого Арестович заявлял, что Украине для завершения конфликта с Россией нужно поменять «системообразующую идею» государства и изменить название.

Ранее Арестович назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой».

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