Активы России не упомянули в документе ЕС о предоставлении кредита Украине

Упоминаний о замороженных активах России нет в итоговом тексте саммита Европейского союза о предоставлении кредита Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный по итогам встречи документ.

В выводах, в частности, говорится, что европейские лидеры договорились о предоставлении Украине финансирования в размере €90 млрд в виде заимствования на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза с исключением из этих обязательств Венгрии, Чехии и Словакии. Также упоминается о том, что тема Украины будет обсуждаться на следующем саммите.

В то же время, о российских активах в главе, касающейся Украины, ничего не сказано.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была. Тем не менее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС «оставляет за собой право использовать активы России».

Ранее премьер Бельгии назвал отказ от изъятия активов РФ победой международного права.