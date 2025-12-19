На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Активы России не упомянули в документе ЕС о предоставлении кредита Украине

Активы России не упомянули в итоговом заявлении саммита ЕС о кредите Украине
true
true
true
close
Matt Dunham/AP

Упоминаний о замороженных активах России нет в итоговом тексте саммита Европейского союза о предоставлении кредита Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный по итогам встречи документ.

В выводах, в частности, говорится, что европейские лидеры договорились о предоставлении Украине финансирования в размере €90 млрд в виде заимствования на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза с исключением из этих обязательств Венгрии, Чехии и Словакии. Также упоминается о том, что тема Украины будет обсуждаться на следующем саммите.

В то же время, о российских активах в главе, касающейся Украины, ничего не сказано.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была. Тем не менее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС «оставляет за собой право использовать активы России».

Ранее премьер Бельгии назвал отказ от изъятия активов РФ победой международного права.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами