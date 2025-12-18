Герасимов сообщил о тревожной ситуации вокруг Венесуэлы

Тревожная ситуация в Латинской Америке образовалась вокруг Венесуэлы, где США хотят отстранить от власти законно избранного президента. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств, передает ТАСС.

«Обстановка в Латинской Америке развивается на фоне попытки Соединенных Штатов добиться безусловного доминирования в регионе. Наиболее тревожная ситуация образовалась вокруг Венесуэлы, где Вашингтон поставил себе цель отстранить от власти законно избранного президента страны», — подчеркнул он.

По словам Герасимова, США предпринимают действия по блокированию морского трафика и полетов авиации в регионе, которые противоречат международному праву.

18 декабря политолог Сергей Станкевич выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп оказался в очень сложной ситуации из-за Венесуэлы. Он отметил: военно-морская блокада республики, объявленная американским лидером, в данном случае предшествует наземной операции. Вашингтон, по словам эксперта, пока пытается сломать режим Николаса Мадуро, однако, если этого не произойдет, начнутся боевые действия.

Накануне глава Белого дома объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

