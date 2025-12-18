Слуцкий заявил об увольнении причастных к продаже мест на мероприятия Госдумы

Слуцкий: все причастные к продаже мест на думские мероприятия будут уволены

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил журналистам, что все помощники депутатов, которые были причастны к продаже мест для участия в мероприятиях Госдумы, установлены и будут уволены. Их имена не раскрываются. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Действительно, на нашем уровне удалось установить помощников депутатов, которые причастны к данному мероприятию, которые заказывали пропуска. Разумеется, от имени депутатов, так устроена наша электронная система. Все они будут уволены», – подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что сейчас ситуацией с круглым столом, куда якобы продавались места для участия, займутся правоохранительные органы.

18 декабря стало известно, что в Госдуме начато служебное расследование в связи с продажей мест на круглые столы. В нем фигурируют фамилии трех депутатов, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По информации издания, во время обсуждения этого вопроса на закрытой части пленарного заседания 17 декабря спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин упомянул депутатов, которые могут быть причастны к продаже мест.

Володин рассказал, что по итогам расследования мандатов могут лишить депутатов, которые «подписывали заявки, заказывали пропуска и не контролировали».

О том, что коммерческие структуры продают места на мероприятия с участием парламентариев, сообщила депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она рассказала, что ассоциация World Entrepreneurs Alliance предлагает желающим участвовать в круглых столах три пакета за 35 тысяч, 50 тысяч и 70 тысяч рублей. В прейскурант также включены экскурсия по Госдуме, присутствие в федеральной повестке, именная карточка на месте участника и другие услуги.

