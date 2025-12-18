На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян попросил Россию восстановить железные дороги

Пашинян попросил Россию восстановить железные дороги в Азербайджан и Турцию
true
true
true
close
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой о восстановлении железных дорог, которые ведут к границам Азербайджана и Турции. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале 24 News.

«Я попросил наших партнеров из России в срочном порядке заняться полным восстановлением железных дорог на участках от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы», — заявил он.

Пашинян отметил, что в ближайшее время аналогичная просьба будет касаться участка Иджеван — Газах, поскольку он нуждается в ремонте. Он выразил надежду, что российские партнеры максимально быстро реализуют эту просьбу.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

В ноябре армянский министр экономики Геворг Папоян сообщал, что российская пшеница теперь доставляется в Армению по железной дороге через Азербайджан.

Ранее разведка РФ сравнила желание Еревана купить зерно у Киева с поцелуем Иуды.

