Разведка РФ сравнила желание Еревана купить зерно у Киева с поцелуем Иуды

СВР: Армения хочет отвязаться от России и начать покупать зерно у Украины

Армянские власти в стремлении «отвязаться» от России хотят начать покупать часть нужных республике запасов зерна у Украины. Информация об этом появилась на портале Службы внешней разведки (СВР) РФ, которая назвала происходящее «поцелуем Еревана» по аналогии с поцелуем Иуды.

«Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений «хотят отвязаться» от Москвы и оказать помощь Украине <...>. Такой вот поцелуй Еревана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за того, что стоимость украинского зерна превышает цену российского аналога, Евросоюзу, который и является инициатором происходящего, придется компенсировать разницу своими средствами и платить Армении «на постоянной основе».

4 ноября армянский министр экономики Геворг Папоян сообщал, что российская пшеница теперь доставляется в Армению по железной дороге через Азербайджан.

Ранее в МИД Армении создали департамент европейской интеграции.