Президент Литвы захотел нацелиться антироссийскими санкциями на «неприкосновенных»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пришло время ввести санкции против российских компаний, которые до сих пор считались неприкосновенными в этом вопросе. Его слова приводит «Европейская правда».

Он подчеркнул, что пришло время поддерживать Украину «всеми средствами». Только смелые решения, «причиняют боль» и оказывают влияние на российскую экономику, утверждает глава государства. Науседа призвал «делать больше», чтобы «заставить Россию почувствовать цену».

«Санкции против России и Беларуси должны быть жесткими. Сейчас не время для колебаний. Мы должны коснуться неприкосновенных, как «Газпром», как «Новатэк», как «Лукойл», — заявил президент Литвы.

До этого президент России Владимир Путин выразил надежду, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Ранее в Германии призвали Евросоюз показать миру, что он не «бумажный тигр».