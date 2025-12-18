На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Литвы захотел нацелиться антироссийскими санкциями на «неприкосновенных»

Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пришло время ввести санкции против российских компаний, которые до сих пор считались неприкосновенными в этом вопросе. Его слова приводит «Европейская правда».

Он подчеркнул, что пришло время поддерживать Украину «всеми средствами». Только смелые решения, «причиняют боль» и оказывают влияние на российскую экономику, утверждает глава государства. Науседа призвал «делать больше», чтобы «заставить Россию почувствовать цену».

«Санкции против России и Беларуси должны быть жесткими. Сейчас не время для колебаний. Мы должны коснуться неприкосновенных, как «Газпром», как «Новатэк», как «Лукойл», — заявил президент Литвы.

До этого президент России Владимир Путин выразил надежду, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Ранее в Германии призвали Евросоюз показать миру, что он не «бумажный тигр».

