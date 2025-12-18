В Кремле высказались об обострении отношений между США и Венесуэлой

Россия призывает все страны к сдержанности, чтобы избежать непредсказуемого развития ситуации с Венесуэлой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона видит нагнетание ситуации в регионе. По его словам, подобная обстановка является потенциально очень опасной.

«Венесуэла наш союзник и партнер, мы имеем постоянные контакты, в том числе на высшем уровне. [Президент России Владимир] Путин недавно говорил с [венесуэльским лидером Николасом] Мадуро. Мы призываем все страны региона к сдержанности, чтобы избежать непредсказуемого развития ситуации», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США отклонили резолюцию против боевых действий в отношении Венесуэлы.