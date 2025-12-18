В Верховную раду впервые за несколько лет пустили журналистов

Зеленский пустил СМИ в Раду после нескольких лет запретов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий представителям СМИ посещать заседания украинского парламента и предусматривающий онлайн-трансляции заседаний. Об этом сообщает Верховная рада Украины.

Журналистов прекратили пускать на заседания Рады в феврале 2022 года. Также прекратилась онлайн-трансляция из зала украинского парламента.

Законопроект о допуске СМИ на заседания Верховной рады был принят 14 января. Однако информация о подписании законопроекта Зеленским появилась накануне.

2 декабря депутаты от партии «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко вновь заблокировали трибуну Верховной рады и потребовали отставки всего правительства страны.

Он заявил, что депутаты скандируют: «Правительство — вон». По словам политика, в связи с происходящим спикер Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании парламента.

18 ноября депутаты от «Европейской солидарности» во главе с Порошенко уже блокировали трибуну в Верховной раде, требуя отставки всего кабмина.

