На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Верховную раду впервые за несколько лет пустили журналистов

Зеленский пустил СМИ в Раду после нескольких лет запретов
true
true
true
close
Andrii Nesterenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий представителям СМИ посещать заседания украинского парламента и предусматривающий онлайн-трансляции заседаний. Об этом сообщает Верховная рада Украины.

Журналистов прекратили пускать на заседания Рады в феврале 2022 года. Также прекратилась онлайн-трансляция из зала украинского парламента.

Законопроект о допуске СМИ на заседания Верховной рады был принят 14 января. Однако информация о подписании законопроекта Зеленским появилась накануне.

2 декабря депутаты от партии «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко вновь заблокировали трибуну Верховной рады и потребовали отставки всего правительства страны.

Он заявил, что депутаты скандируют: «Правительство — вон». По словам политика, в связи с происходящим спикер Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании парламента.

18 ноября депутаты от «Европейской солидарности» во главе с Порошенко уже блокировали трибуну в Верховной раде, требуя отставки всего кабмина.

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами