Замглавы МИД Украины прибыл в Китай

Замглавы украинского МИД Кислица сообщил, что прилетел в Китай
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прилетел в Пекин. Об этом он сообщил в соцсети X

«Ждет насыщенный день в Пекине», — написал он.

По словам замглавы МИД, он уже принял участие во встрече с послом США в Китае, в ходе которого обсуждались усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

Информационное агентство AFP при этом, ссылаясь на представителя украинского МИД, передает, что в планы замминистра входят в том числе встречи с китайскими дипломатами.

До этого официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь заявил, что внешняя политика Китая является независимой и мирной, а позиция республики по украинскому кризису последовательна и понятна.

По словам дипломата, Пекин последовательно поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию конфликта на территории Украины. Представитель МИД КНР также выразил надежду на то, что стороны в скором времени достигнут справедливого и прочного мирного соглашения в ходе переговоров.

Ранее СМИ писали, что Китай хочет сделать Украину центром инициативы «Один пояс, один путь».

