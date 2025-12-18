На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о поиске США компромисса по Донбассу

Зеленский: США ищут компромисс по вопросу вывода украинских войск с Донбасса
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США ищут компромисс по вопросу вывода войск ВСУ из Донбасса. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что сейчас «нет намеков, что россияне отказываются от мирного соглашения». Он отметил, что делегация Украины отправилась на очередные переговоры в США, в которых в этот раз могут принять участие лидеры Европы.

До этого Зеленский заявил, что американцы требуют вывода ВСУ из подконтрольной им части Донбасса. По его словам, это является одним из пунктов мирного соглашения с Россией. Зеленский назвал это требование несправедливым. Он считает, что если украинские войска будут отходить, то же самое должны сделать и российские военные.

16 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва «ни в какой форме» не пойдет на компромисс ни по каким регионам. Он уточнил, что речь идет о Донбассе, Новороссии и Крыме.

Ранее военный эксперт назвал срок полного освобождения Донбасса.

Переговоры о мире на Украине
