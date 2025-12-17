На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Виллу российского бизнесмена арестовали в Финляндии из-за долга

В Финляндии наложили арест на виллу Бориса Ротенберга из-за неуплаты налога
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Вилла российского бизнесмена Бориса Ротенберга в финском городе Ханко арестована из-за неуплаченного налога на недвижимость. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

По информации издания, задолженность составляет несколько тысяч евро. Юридический представитель бизнесмена подтвердил, что ограничения будут сняты после погашения долга.

«Вилла российско-финского олигарха Бориса Ротенберга в Ханко была подвергнута процедуре принудительного изъятия», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что власти Ханко пытаются продать жилой комплекс, который после введения санкций был изъят у Бориса Ротенберга.

В 2022 году принадлежавшие Ротенбергу акции попали под экономические санкции Европейского союза и были заблокированы. Из-за этого жители расположенных в 20 километрах к востоку от центра Ханко многоквартирных домов не могли оплачивать аренду. Городские власти были вынуждены взять жилой комплекс под свой контроль.

Однако содержание домов обходилось муниципалитету слишком дорого, поэтому они решили их продать и выставили на онлайн-аукцион. Объявление об продаже просмотрели около 3 тысяч раз, но на данный момент самая высокая предложенная цена составляет всего €2 тыс.

Ранее в Финляндии обвинили двух россиян в нарушении санкций.

