В Финляндии обвинили двух россиян в нарушении санкций

Финский прокурор предъявил обвинения двум россиянам, подозреваемым в нарушении санкционного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

«Прокурор предъявил обвинения двум лицам за тяжкие правонарушения, связанные с нарушением [санкционного] законодательства. Дело связано с правонарушениями, совершенными в Каяани и нескольких других местах в 2022-2024 годах», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре добавили, что подозреваемые отрицают свою вину. Слушание по делу пройдет 15 декабря в окружном суде Кайнуу.

20 ноября в Германии по обвинению в поставке нескольких станков в Россию в обход санкций арестовали бывшего руководителя одной из компаний. По сведениям правоохранительных органов, 55-летний управляющий фирмы из района Тюбингена, нарушив действующие рестрикции, поставил в РФ пять станков общей стоимостью около €1,7 млн.

Ранее в Дании предъявили обвинения в нарушении антироссийских санкций 11 компаниям.