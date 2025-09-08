Философ заявил об «оздоровлении» общества во время СВО

Философ Дугин: Россия во время СВО начала процесс оздоровления

Значительная часть внутренних целей специальной военной операции (СВО) на Украине уже выполнена. Об этом заявил философ, общественный и политический деятель Александр Дугин в эфире радио Sputnik.

«Мы фактически начали процесс оздоровления (во время СВО. — «Газета.Ru»)… Мы вернулись к самим себе… Это уже Россия, осознающая себя самостоятельным государством-цивилизацией, совершенно иным обществом, нежели Запад», — поделился своей точкой зрения эксперт.

Дугин назвал «победой» то, что произошло внутри российского общества. По его словам, это историческое событие, в ходе которого сознание людей меняется в нужную сторону.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что достичь целей СВО лучше мирными способами. Глава государства выразил уверенность, что стороны смогут договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта на Украине.

Кроме того, российский лидер отметил, что видит у действующей американской администрации желание завершить конфликт. Президент РФ считает, что «свет в конце тоннеля» есть.

Ранее российский философ назвал СВО продолжением Великой Отечественной войны