Захарова стихом отреагировала на драку в Верховной раде Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале посвятила стих потасовке депутатов Верховной Рады Марьяны Безуглой и Сергея Таруты.

Так дипломат отреагировала на конфликт политиков, произошедший в стенах парламента Украины. Безуглая схватила Таруту за лацканы пиджака, после чего тот начал бить ее по рукам.

Российский дипломат с иронией сообщила, что нардеп «попал в замес» и «она (Безуглая — прим. ред.) ему дала, куда и как могла».

До этого сообщалось, что депутат Безуглая заблокировала трибуну украинского парламента, требуя отставки главкома ВСУ Александра Сырского.

Как сообщил депутат Алексей Гончаренко, после этого в «Раде начались стычки». Он рассказал, что Безуглая с заблокированной трибуны утверждала, что ее пытались не пустить в Раду и забрали часть скотча, не давая вешать плакаты.

9 декабря она объявила забастовку до тех пор, пока не уволят Сырского. Тогда же она предупредила, что собирается блокировать работу парламента. Политик заявила, что каждый законопроект, который будет вынесен на рассмотрение Рады, рассмотрен не будет или как минимум «будет разбит на куски», пока не уволят Сырского.

Ранее стало известно, кто может заменить Сырского в случае его отставки.