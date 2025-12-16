На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова стихом отреагировала на драку в Верховной раде Украины

Захарова посвятила четверостишие потасовке депутатов Рады Безуглой и Таруты
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале посвятила стих потасовке депутатов Верховной Рады Марьяны Безуглой и Сергея Таруты.

Так дипломат отреагировала на конфликт политиков, произошедший в стенах парламента Украины. Безуглая схватила Таруту за лацканы пиджака, после чего тот начал бить ее по рукам.

Российский дипломат с иронией сообщила, что нардеп «попал в замес» и «она (Безуглая — прим. ред.) ему дала, куда и как могла».

До этого сообщалось, что депутат Безуглая заблокировала трибуну украинского парламента, требуя отставки главкома ВСУ Александра Сырского.

Как сообщил депутат Алексей Гончаренко, после этого в «Раде начались стычки». Он рассказал, что Безуглая с заблокированной трибуны утверждала, что ее пытались не пустить в Раду и забрали часть скотча, не давая вешать плакаты.

9 декабря она объявила забастовку до тех пор, пока не уволят Сырского. Тогда же она предупредила, что собирается блокировать работу парламента. Политик заявила, что каждый законопроект, который будет вынесен на рассмотрение Рады, рассмотрен не будет или как минимум «будет разбит на куски», пока не уволят Сырского.

Ранее стало известно, кто может заменить Сырского в случае его отставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами