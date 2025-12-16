На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутаты Рады устроили потасовку у заблокированной трибуны из-за Сырского

Депутат Безуглая заблокировала трибуну Рады, требуя отставки Сырского
Telegram-канал Марьяна Безугла

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заблокировала трибуну украинского парламента, требуя отставки главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Трибуна заблокирована», — написала Безуглая, прикрепив к посту селфи на фоне листков с надписями «Сырского уволить», «Ложь на фронте уничтожает», «Военная реформа».

Как сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, после этого в «Раде начались стычки». По его словам, главным оппонентом Безуглой стал депутат Сергей Тарута, который срывал ее ленты и вступал в открытый конфликт с коллегой. Гончаренко рассказал, что Безуглая с заблокированной трибуны утверждала, что ее пытались не пустить в Раду и забрали часть скотча, не давая вешать плакаты.

9 декабря Безуглая объявила забастовку до тех пор, пока не уволят Сырского. Тогда же она предупредила, что собирается блокировать работу парламента. Она заявила, что каждый законопроект, который будет вынесен на рассмотрение Рады, рассмотрен не будет или как минимум «будет разбит на куски», пока не уволят Сырского.

Безуглая обвиняет главкома ВСУ в беспорядке на фронте и плохом управлении боем. По ее словам, командование украинской армии продолжает делать «нереалистичные заявления» о якобы контролируемой ситуации, тем временем сохраняются проблемы в противовоздушной обороне, а в рядах ВСУ числятся сотни не участвующих в боях человек, которых «пристроили» за взятки.

Ранее стало известно, кто может заменить Сырского в случае его отставки.

