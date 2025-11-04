Стало известно, кто может заменить Сырского в случае его отставки

«ВХ»: на место Сырского в случае отставки может прийти генерал Гнатов

В случае отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского на его место может прийти начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Зеленский лично охарактеризовал его [Гнатова] как «боевого парня», поставив задачу внедрить боевой опыт бригад на уровень стратегического планирования...», — говорится в сообщении.

Автор отмечается, что текущая обстановка указывает, что Гнатов является наиболее вероятным преемником в случае возможной отставке Сырского.

При этом известно, что Гнатов был снят с поста командующего группировкой «Хортица» после потерь украинской армии под Великой Новоселкой и на Времьевском выступе.

30 октября Сырский пригрозил командирам подразделений Вооруженных сил Украины, находящихся на Красноармейском направлении, жесткими мерами за невыполнение задач по обороне.

21 октября сообщалось, что Сырский планирует избавиться от своего конкурента — экс-командующего расформированной оперативно-стратегической группировки (ОСГ) «Днепр» ВСУ Михаила Драпатого.

Ранее Зеленский обсудил с Сырским «дальнобойные санкции» против России.