На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто может заменить Сырского в случае его отставки

«ВХ»: на место Сырского в случае отставки может прийти генерал Гнатов
true
true
true
close
Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского на его место может прийти начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Зеленский лично охарактеризовал его [Гнатова] как «боевого парня», поставив задачу внедрить боевой опыт бригад на уровень стратегического планирования...», — говорится в сообщении.

Автор отмечается, что текущая обстановка указывает, что Гнатов является наиболее вероятным преемником в случае возможной отставке Сырского.

При этом известно, что Гнатов был снят с поста командующего группировкой «Хортица» после потерь украинской армии под Великой Новоселкой и на Времьевском выступе.

30 октября Сырский пригрозил командирам подразделений Вооруженных сил Украины, находящихся на Красноармейском направлении, жесткими мерами за невыполнение задач по обороне.

21 октября сообщалось, что Сырский планирует избавиться от своего конкурента — экс-командующего расформированной оперативно-стратегической группировки (ОСГ) «Днепр» ВСУ Михаила Драпатого.

Ранее Зеленский обсудил с Сырским «дальнобойные санкции» против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами