Депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского

Press Service Of The President Of Ukraine via AP

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая объявила забастовку и хочет блокировать работу парламента до тех пор, пока не уволят главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я приняла решение возобновить свою забастовку и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского», — написала она.

Депутат предупредила, что каждый законопроект, который будет вынесен на рассмотрение Рады, не будет рассмотрен или, как минимум, «будет разбит на куски», пока не уволят Сырского.

Депутат требует отставки главкома украинской армии в том числе из-за беспорядка на фронте и плохого управления боем. Как указала Безуглая, командование ВСУ продолжает делать «нереалистичные заявления» о якобы контролируемой ситуации, тем временем сохраняются проблемы в противовоздушной обороне, а в рядах ВСУ числятся сотни не участвующих в боях человек, которых «пристроили» за взятки.

«Приоритетом, основой, защитой и будущим Украины является полная милитаризация и военная реформа. А пока Сырский и его шуты на своих должностях, это невозможно!» — подчеркнула депутат.

24 ноября Безуглая объявляла забастовку с требованием отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины. Ермака уволили 28 ноября, однако Безуглая жалуется, что его люди продолжают оставаться на своих должностях, а расследование антикоррупционных органов затихло.

Ранее стало известно, кто может заменить Сырского в случае его отставки.

