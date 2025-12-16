На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США сравнили Мерца и Меркель

Politico: Мерц является полной противоположностью Меркель
Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен утвердить лидерство Германии в Евросоюзе, позиционируя себя как защитника Украины и всей Европы. Своей решительностью он полностью отличается от бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пишет Politico.

Издание сообщает, что подход Мерца к мировым делам «резко изменился», и политик отличается от своих предшественников, канцлеров Олафа Шольца и Ангелы Меркель, которые «неохотно отводили стране ведущую роль на международной арене или в ЕС». Также Мерц занял более активную позицию внутри ЕС и теперь позиционирует себя как «наиболее заметный в Европе» сторонник выдачи Украине кредита за счет замороженных российских активов, утверждает СМИ.

«Когда дело доходит до европейских вопросов, Мерц является полной противоположностью Меркель», — отметил один из итальянских дипломатов.

Politico пишет, что нежелание администрации Трампа помогать Украине и ослабление трансатлантического альянса вынудили Мерца «выйти за рамки давно привычных ограничений в вопросах внешней политики Германии». При этом «попытки Мерца выдвинуть Германию в качестве ключевого лидера ЕС по Украине и другим вопросам, от обороны до торговли, сопряжены с большими рисками», говорится в тексте.

Отметим, что 16 декабря европейские лидеры по итогам переговоров в Берлине опубликовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины. А именно ЕС намерен продолжать поддерживать Украину в наращивании армии, которая должна остаться на уровне 800 тысяч человек. Восстанавливать ВСУ и обеспечивать безопасность на земле и море будут возглавляемые Европой «многонациональные силы Украины», сформированные в рамках так называемой «коалиции желающих». Также ЕС предлагает запустить мониторинг прекращения огня под руководством США и с участием международного сообщества.

Ранее Мерц прокомментировал сроки заморозки российских активов в Европе.

