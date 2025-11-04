На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила дело в отношении Додика

Прокуратура БиГ закрыла дело против Додика о нарушении конституционного порядка
Amel Emric/Reuters

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) прекратила расследование в отношении лидера правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика по делу о нарушении конституционного порядка. Об этом сообщило Радио и телевидение Республики Сербской со ссылкой на источник в надзорном органе, пишет РИА Новости.

Отмечается, что 30 октября прокуратура приняла решение прекратить расследование в отношении трех фигурантов: Милорада Додика, бывшего премьер-министра Республики Сербской БиГ Радована Вишковича и председателя Скупщины Ненада Стевандича. Основанием для прекращения дела стало отсутствие доказательств, подтверждающих совершение ими преступления, квалифицированного как «нападение на конституционный порядок».

26 февраля суд БиГ в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Впоследствии политику заменили тюремное заключение штрафом: он уплатил около €18 тыс. в боснийский госбюджет, тем фактом по сути признав вину.

Ранее Додик пригрозил Западу объявлением независимости Республики Сербской.

