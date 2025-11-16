На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алиев сообщил о завершении строительства Зангезурского коридора на территории Азербайджана

Алиев: строительство «Маршрута Трампа» в Азербайджане близится к завершению
true
true
true
close
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Строительство Зангезурского коридора («маршрута Трампа») на территории Азербайджана близится к завершению. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев во время выступления на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, передает РИА Новости.

«Железная дорога с пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе станет важной артерией Среднего коридора (Транскаспийский международной транспортный маршрут — «Газета.Ru».)», — сказал он, отметив, что грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан увеличились на 90% за последние три года.

Алиев добавил, что совместные усилия по модернизации транспортной инфраструктуры открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок и расширения взаимодействия на международных рынках.

8 августа армянский премьер и президент Азербайджана подписали в Вашингтоне мирный договор. В мероприятии принимал участие американский лидер. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее в Армении заявили о начале поставок российской пшеницы в страну через Азербайджан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами