В России объявили в розыск четырех участниц Pussy Riot

МВД объявило в розыск четырех участниц Pussy Riot. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали Ольга Борисова, Диана Буркот, Алина Петрова и Тасо Плетнер. Также в розыск была объявлена Мария Алехина. По какой статье проходят фигурантки, не уточняется.

До этого участник Pussy Riot Петр Верзилов (признан в РФ иностранным агентом) оспорил штраф за нарушение закона об иноагентах.

В России Петр Верзилов заочно приговорен судом к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. С января 2023-го мужчина находится в международном розыске. Следственный комитет утверждал, что Верзилов может находиться на территории Италии и Ватикана.

В интервью, опубликованном в октябре 2023-го, Верзилов признался, что участвовал в конфликте на Украине на стороне ВСУ. После этого разразился скандал, в ходе которого он покинул пост издателя «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом), заявив, что его деятельность ставит под сомнение непредвзятость издания.

Ранее суд отказался заочно арестовать участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом).