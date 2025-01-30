Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск

Участница Pussy Riot Толоконникова объявлена в международный розыск
close
Evan Agostini/AP

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в международный розыск. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Утверждается, что Толоконникову уведомили о возбуждении против нее уголовного дела. Однако она не прибыла к следователю, после чего была объявлена в межгосударственный розыск.

В марте 2023 года на Надежду Толоконникову завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за ее публикаций в социальных сетях. Подозреваемая уже несколько лет живет не в России, а в США.

В 2012 году Надежду Толоконникову и двух других участниц Pussy RiotМарию Алехину и Екатерину Самуцевич — приговорили к двум годам колонии за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. На свободу активистки вышли в 2013 году по амнистии.

Ранее в России объявили в розыск четырех участниц Pussy Riot.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами