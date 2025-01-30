Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в международный розыск. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Утверждается, что Толоконникову уведомили о возбуждении против нее уголовного дела. Однако она не прибыла к следователю, после чего была объявлена в межгосударственный розыск.

В марте 2023 года на Надежду Толоконникову завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за ее публикаций в социальных сетях. Подозреваемая уже несколько лет живет не в России, а в США.

В 2012 году Надежду Толоконникову и двух других участниц Pussy Riot — Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — приговорили к двум годам колонии за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. На свободу активистки вышли в 2013 году по амнистии.

Ранее в России объявили в розыск четырех участниц Pussy Riot.