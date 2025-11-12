На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

Трамп направил письмо Герцогу с просьбой помиловать Нетаньяху
Saul Loeb/Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от президента США Дональда Трампа с просьбой рассмотреть возможность помилования премьер-министра израильского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает израильский телеканал Kan.

Отмечается, что подписанное Трампом письмо Герцог получил 12 ноября.

Подробностей не приводится.

Если Нетаньяху предстанет перед судом, это будет впервые в истории Израиля, когда премьер-министра судя.

В июне Трампа заявлял, что суд над Нетаньяху должен быть отменен, или ему должно быть дано помилование «как великому герою».

При этом американский лидер отметил, что возможно не знает никого, кто мог бы работать с ним в «большей гармонии», чем Нетаньяху.

С декабря 2016 года против Биньямина Нетаньяху в Израиле было начато несколько уголовных расследований, связанных с обвинениями политика в коррупции и незаконном лоббировании собственных интересов и интересов правительства. В мае 2020 года по данным делам начался судебный процесс.

Ранее Нетаньяху встретился с зятем Трампа Джаредом Кушнером в Иерусалиме по вопросу урегулирования в Газе.

