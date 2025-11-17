Американская конгрессвумен получила угрозы убийством после разлада с Трампом

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и ее семья получили угрозы убийством. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на полицию штата Джорджия.

«Две угрозы убийством в отношении Марджори Тейлор Грин и ее семьи по электронной почте... Мы направим материалы в соответствующие подразделения для проведения расследования», — сообщили в правоохранительных органах.

До этого президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что непосредственной опасности для жизни республиканской конгрессвумен нет, несмотря на ее заявления о поступающих угрозах. По словам американского лидера, он «не думает, что она кому-то нужна».

15 ноября стало известно, что глава Белого дома не намерен оказывать поддержку Грин на выборах. При этом он назвал парламентария «разглагольствующей сумасшедшей».

По словам Трампа, конфликт между ними произошел после того, как президент США отправил Грин результаты социологического опроса. Он показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Ранее Марджори Тейлор Грин высказалась о конфликте с Трампом.