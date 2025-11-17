Трамп заявил, что жизни конгрессвумен Грин ничто не угрожает

Трамп: не думаю, что жизнь Тейлор Грин находится в опасности

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что непосредственной опасности для жизни республиканской конгрессвумен Марджори Тейлор Грин нет, несмотря на ее заявления о поступающих угрозах. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что ее жизнь находится в опасности. Честно говоря, я не думаю, что она кому-то нужна», — сказал он.

До этого Грин обвинила Трампа в том, что его резкие высказывания в ее адрес способствуют росту угроз, которые она получает. По словам конгрессвумен, к ней также обращались представители частных охранных структур с предупреждениями о рисках для ее безопасности.

15 ноября Грин заявила, что не думала, что ее призывы обнародовать материалы по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна приведут к ссоре с американским президентом Дональдом Трампом.

Незадолго до этого Трамп на своей странице в соцсети Truth Social назвал Тейлор Грин позором Республиканской партии.

По словам Трампа, конфликт между ними произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса, который показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Ранее Тейлор Грин заявила, что надеется на примирение с Трампом.