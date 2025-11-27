На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США арестовали комика за угрозы чиновнику

NYP: комик в США был арестован за угрозы чиновнику
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США комик Энтони Крайенхаген оказался в центре уголовного расследования после того, как, по данным властей, угрожал калифорнийскому чиновнику Чаннсу Кондиту, пишет New York Post.

По данным следствия, конфликт между Крайенхагеном и Кондитом начался после инцидента во время недавнего выступления комика в клубе Che'root Lounge в Модесто. Часть произошедшего, как утверждается, зафиксирована камерами наблюдения.

Согласно судебным документам, перепалка переросла в прямые угрозы. Кондит заявил, что получил от Крайенхагена сообщения в соцсетях с вопросом: «Что случилось? Все еще есть проблема?». После этого политик перезвонил комику, и, как говорится в документах, услышал от него, что тот получил «зеленый свет» — формулировку, которую следствие трактует как намек на покушение.

Детектив округа Станислаус отметил в материалах дела, что в условиях массовых нападений на политиков в США подобные высказывания рассматриваются как серьезная и непосредственная угроза.

Энтони Крайенхаген был арестован и помещен в тюрьму округа, где будет ожидать решение суда.

Ранее в США выпустили на свободу женщину, угрожавшую Трампу.

